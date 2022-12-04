Дидье Дешам: Килиан Мбаппе умеет решать проблемы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Польшей (3:1).



«Это был непростой матч, потому что польская сборная хорошо организована, они имели шанс расстроить нас и пройти дальше. Мы немного изменили нашу игру в перерыве, нашли связующее звено. Килиан Мбаппе умеет решать проблемы, и это здорово для нашей команды», — приводит слова специалиста RMC Sport.



На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, а Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль.



Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они также проведут свою игру сегодня, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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