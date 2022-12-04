Фердинанд: Месси и Роналду были лучшими все эти годы, а Мбаппе — наследник престола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Прямо сейчас вы должны сказать, что он лучший. Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник престола. У него феноменальный талант, и он тот, кто будоражит. Мы сидели здесь и ждали: кто будет следующим? После тех двоих, о которых я только что упомянул, этот парень стоит в начале очереди.

То, как он может проскальзывать мимо защитников, теперь привлекает внимание, потому что он мировая суперзвезда. Мне нравится наблюдать за его игрой. Хочется, чтобы он преуспевал и создавал моменты. Что мне в нём нравится, так это его скорость. Игра в одном темпе облегчает работу защитников и становится для них предсказуемой — а он непредсказуем, наряду с темпом и интеллектом, которыми он обладает», — приводит слова Фердинанда Eurosport.co.uk.

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