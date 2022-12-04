Газзаев: рано называть Мбаппе гением. Сейчас так можно сказать лишь про Месси и Роналду

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о сборной Франции, которая обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира (3:1), а также о форварде команды Килиане Мбаппе.

«Я бы не стал называть сборную Франции однозначным фаворитом на титул. Не стоит забывать об Аргентине и Бразилии. Именно эти три команды являются ведущими на этом чемпионате мира. Мбаппе показывает просто великолепный футбол. В сегодняшней игре со сборной Польши сказался высочайший класс французских футболистов. Польша старалась, но у них ничего нет, кроме старания. Левандовского почти не было заметно на поле.



Мбаппе пока рановато называть гением, ему нужна стабильность. Сегодня так можно сказать лишь про Месси и Роналду. Килиан может встать в один ряд с ними, если будет демонстрировать стабильность на протяжении всей своей карьеры и выиграет все возможные титулы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.