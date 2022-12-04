Килиан Мбаппе заявил, что оплатит штраф FFF за его отказ от общения с журналистами

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему не общался с журналистами на чемпионате мира — 2022. Ранее Федерация футбола Франции (FFF) была оштрафована из-за нападающего. Французский форвард дважды признавался лучшим футболистом матча на групповом этапе чемпионата мира — 2022 в Катаре — в играх с Австралией (4:1) и Данией (2:1). При этом Мбаппе оба раза пренебрёг последующими обязательствами перед СМИ и не стал давать интервью.
«Я знаю, что по этому поводу было много вопросов. Не имею ничего личного против журналистов, просто хочу сосредоточиться на чемпионате мира — а когда мне нужно собраться, я стараюсь делать это на 100% и не тратить силы на что-то другое. Недавно я узнал, что FFF была оштрафована. Я оплачу этот штраф, так как это было моё личное решение», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
- 4 декабря 2022
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