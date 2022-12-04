Беллингем стал самым молодым ассистентом сборной Англии на чемпионатах мира с 1966 года

Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В возрасте 19 лет и 158 дней Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, ассистировавшим в матче чемпионата мира за сборную Англии (статистика с 1966 года). Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

На 39-й минуте с передачи Беллингема отличился полузащитник Джордан Хендерсон. Беллингем от левого края штрафной прострелил к 11-метровой отметке, откуда Хендерсон в касание аккуратно пробил в нижний угол ворот. В добавленное к первому тайму время форвард Гарри Кейн забил второй мяч англичан. Таким образом, первый тайм завершился со счётом 2:0.

Видео: Самые дорогие футболисты ЧМ-2022