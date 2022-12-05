Появилось видео с реакцией игроков сборной Нидерландов после победы в матче 1/8 финала ЧМ

Появилось видео с реакцией игроков сборной Нидерландов после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира с США (3:1). Футболисты, которые, вероятно, вернулись после матча в отель, были в отличном настроении, смеялись и танцевали. В четвертьфинале турнира команда Луи ван Гала встретится с Аргентиной.



На 10-й минуте матча с США защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.



Команды встречались на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии.



Соперником Нидерландов по четвертьфиналу будет Аргентина.

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022