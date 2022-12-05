Metaratings: «Спартак» выплатит Мевле € 350 тыс. в случае досрочного расторжения контракта

В случае досрочного расторжения контракта со словенским защитником Михой Мевлей «Спартак» может заплатить игроку около € 350 тыс., сообщает Metaratings.



По информации источника, такой вариант развития событий очень вероятен — спортивный директор клуба Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль вместе со своим штабом считают, что в своей нынешней форме игрок не соответствует задачам клуба.



Напомним, Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре 2022 года. Словенец уже успел провести семь матчей в составе красно-белых в раздличных турнирах, отметившись одной жёлтой карточкой. Многие критикуют Миху за то, что он совершил несколько результативных ошибок.

Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи». Он пришёл в «Ростов» перед закрытием летнего трансферного окна в 2016 году из бухарестского «Динамо» и отыграл 39 матчей, в том числе шесть – в исторической для клуба Лиге чемпионов (группа с «Баварией», ПСВ и «Атлетико»); затем выступал в плей-офф Лиги Европы в матчах со «Спартой» и «Манчестер Юнайтед».