Игрок «Торпедо» Нетфуллин оценил шансы клуба в РПЛ с возможным приходом Дзюбы

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в стан московского клуба.
«В команде нет разговоров о возможном приходе Дзюбы. Наверное, кто-то читает и видит эти новости, но не более того.
Вырастут ли шансы не вылететь с приходом Дзюбы? Это покажет только футбольное поле — может, без него мы хорошо войдем в весну и останемся, а может, вылетим вместе с ним. Никто не знает. Но он, конечно, помог бы нам остаться в РПЛ.
Для России Дзюба — топ-игрок. Возраст? Он не играет в футбол. У нас зачастую смотрят в паспорт, но, как показыает практика, это так не работает. В «Торпедо» есть возвратные игроки, которые все еще держат марку», — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».
Экс-нападающий «Зенита» стал футболистом «Адана Демирсор» летом 2022-го года. В составе турецкой команды 34-летний россиянин забил один мяч в пяти играх. Контракт российского нападающего с турецким клубом был рассчитан по схеме «1+1». На данный момент Дзюба является свободным агентом.
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