Гжегож Крыховяк: сборная Польши проиграла более сильной команде

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира от сборной Франции. Поляки уступили со счётом 1:3.



«Обидно за первый тайм, но мы проиграли более сильной команде и едем домой. Спасибо за вашу поддержку и все положительные сообщения», – написал Крыховяк в социальной сети.



На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом.



На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В начале компенсированного времени Мбаппе оформил дубль.



На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.