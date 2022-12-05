Фоден: думаю, Беллингем будет лучшим полузащитником в мире

Полузащитник сборной Англии Филип Фоден заявил, что его товарищ по национальной команде хавбек Джуд Беллингем может стать лучшим игроком своего амплуа в мире.
«Беллингем? Я не хочу его слишком превозносить, потому что он ещё молод, но он один из самых одарённых игроков, которых я когда-либо видел. В его игре нет слабостей. Я думаю, что он будет лучшим полузащитником в мире», — приводит слова Фодена ITV.com.
В четырёх сыгранных матчах на чемпионате мира 2022 года в Катаре Беллингем забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная Англии смогла квалифицироваться в четвертьфинал мундиаля, обыграв на стадии 1/8 финала команду Сенегала. В следующем матче команда Беллингема сыграет со сборной Франции.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
- 5 декабря 2022
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