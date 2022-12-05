Коке: у всех победителей ЧМ бывает провал на турнире. Лучше, когда он случается не в 1/2

Полузащитник сборной Испании Коке рассказал о чувствах, которые он испытывал во время матча с Японией на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Наша команда — лучшая для меня на чемпионате мира, а за моих товарищей по сборной я готов пойти на смерть. Они лучшие. Если мы выиграем чемпионат мира, я побрею голову налысо и украшу её цветами испанского флага. Я не сумасшедший.
Поражение от Японии (1:2. — Прим. «Чемпионата»)? У всех чемпионов на мундиалях был провал, но лучше, когда он случается на групповом этапе, а не в четвертьфинале или полуфинале, где он отправляет тебя домой.
Луис Энрике? В день игры с Японией он был зол. И это нормально, ведь он тренер-победитель. В те три минуты, что мы не проходили в плей-офф, было страшно. Я думаю, вся страна испытывала то же самое. В тот момент я был на скамейке и услышал ропот трибун, но не знал, счастье это или разочарование, и тогда я посмотрел на людей», — приводит слова Коке Marca.
На групповом этапе испанцы обыграли Коста-Рику (7:0), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Японии. В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Марокко.
- 5 декабря 2022
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