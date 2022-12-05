«Никто в Бразилии не думает, что будет легко». Силва назвал сильные качества Южной Кореи

Защитник и капитан сборной Бразилии Тьяго Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча с Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.

«Эта будет очень сложная игра. Мы знаем силу Южной Кореи — это команда, которая любит играть в атаке и владеть мячом. Мы должны свести к минимуму их сильные качества, чтобы пройти в следующий этап. Бразилии придётся много работать для этого.

Последняя игра с Кореей (Бразилия победила 5:1 в товарищеском матче. — Прим. «Чемпионата») не имеет ничего общего с матчем 1/8 финала чемпионата мира. У нас будет очень сложная игра, и всё, что я могу сказать, это то, что мы будем готовы к ней.

Сегодня мы физически готовы к этому сложному матчу с Кореей, мы не думаем, что это будет легко. Они прошли очень сложную группу, и то, что мы должны делать, так это уважать соперника и провести отличный матч», — приводит слова Силвы O Dia.

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи пройдёт сегодня, 5 декабря. Начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф со второго места из одной группы с Португалией, Уругваем и Ганой. Бразилия была первой в квартете с Швейцарией, Сербией и Камеруном.