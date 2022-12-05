Польский журналист: на нашу игру с Францией не было стыдно смотреть

Журналист еженедельника Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что сборная Польши достойно показала себя в матче с Францией (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

«С Францией мы играли чуть иначе, чем на групповом этапе. Но, знаете, с такой командой, как Франция, не создашь много моментов. Если они есть – надо забивать. Не делаешь этого, как мы на 38-й минуте, – и такой соперник сделает то, что в итоге с нами и случилось. Мы проиграли по делу, но на нашу команду не было стыдно смотреть. Ясно, что французы победили заслуженно», – сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Англии. Матч пройдёт 10 декабря.

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