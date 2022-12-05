Польский журналист: думаю, Крыховяк не вернётся в Россию

Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик считает, что полузащитник клуба из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб Эр-Рияд» Гжегож Крыховяк не вернётся в Россию. Права на футболиста принадлежат «Краснодару».

«Я понимаю это решение (о невызове Рыбуса в сборную Польши. — Прим «Чемпионата»). Думаю, что и Крыховяк из-за этого не вернётся в Россию», – сказал Томчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

32-летний Крыховяк играл в России с 2018 года, когда перешёл из «ПСЖ» в «Локомотив». Летом 2021 года «Краснодар» выкупил на него права. В марте 2022-го Крыховяк на правах аренды ушёл в греческий АЕК, а нынешний сезон проводит в «Аль-Шабабе». Соглашение между Крыховяком и «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года.

Полною интервью с Томчиком «Чемпионату» читайте здесь:

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