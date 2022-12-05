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Хакими: африканские команды ценят меньше. В Африке есть игроки, заслуживающие уважения

Хакими: африканские команды ценят меньше. В Африке есть игроки, заслуживающие уважения
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался об отношении к африканским командам со стороны футбольного мира.

«Не знаю, пренебрежение ли это, но африканские команды ценят чуть меньше. В Африке есть великие игроки, которые заслуживают немного большего уважения. Они усиленно работали, чтобы добиться того, чего они достигли. Я очень рад, что африканские команды добились больших успехов», — приводит слова Хакими Marca.

24-летний Хакими родился в Мадриде в марокканской семье, поэтому принял решение представлять на международном уровне именно эту страну. Он дебютировал за Марокко в октябре 2016 года, с тех пор забив восемь голов и отдав восемь результативных передач в 57 встречах.

В 1/8 финала чемпионата мира Марокко сыграет с Испанией.

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