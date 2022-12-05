Валерий Кечинов: игра с Сенегалом пока что была сильнейшей для сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился эмоциями от просмотра матча 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Сенегалом (3:0).

«До матча у меня были опасения, что Сенегал может преподнести сюрприз, потому что в групповом этапе Англия не производила впечатления, что она сильная команда. По фамилиям и именам — очень сильная, но такой игры не было видно.



Но с Сенегалом все лидеры англичан сыграли здорово. Пока что это была сильнейшая игра сборной Англии на чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы с Францией получилась интересная игра», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с действующим победителем — сборной Франции (10 декабря).

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