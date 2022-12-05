Marca: Эндрик не хочет играть вместе с Холандом. «Реал» сделает выбор в пользу 16-летнего

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, в подписании которого заинтересован мадридский «Реал», не хочет выступать в одной команде с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Если «сливочным» придётся делать выбор, они подпишут 16-летнего бразильца. Об этом сообщает Marca.

Оба трансфера будут доступны лишь летом 2024 года. Эндрику исполнится 18 лет, и он сможет перейти в европейский клуб. У 22-летнего Холанда вступят в действие отступные, и изначально «Реал» хотел воспользоваться этим правом. Однако сейчас в испанском клубе, который делает всё, чтобы Эндрик стал футболистом их команды, могут отказаться от подписания Холанда, так как Эндрик не хочет находиться со звёздным нападающим в команде, желая сразу получить место в основном составе на своей позиции.

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