Сантуш — о реакции Роналду на замену в игре с Южной Кореей: мне это не понравилось
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о реакции форварда Криштиану Роналду на замену по ходу второго тайма матча с Южной Кореей.
«Когда матч закончился, я пошел на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию. На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.
Видели ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось. Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», — приводит слова Сантуша издание Marca.
На стадии 1/8 финала чемпионата мира Португалия сыграет со Швейцарией. Матч состоится завтра, 6 декабря, начало в 22:00 мск.
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