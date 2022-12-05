Сантуш — о реакции Роналду на замену в игре с Южной Кореей: мне это не понравилось

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о реакции форварда Криштиану Роналду на замену по ходу второго тайма матча с Южной Кореей.

«Когда матч закончился, я пошел на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию. На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.

Видели ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось. Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», — приводит слова Сантуша издание Marca.

На стадии 1/8 финала чемпионата мира Португалия сыграет со Швейцарией. Матч состоится завтра, 6 декабря, начало в 22:00 мск.