Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония — Хорватия 1:1 (3:1), результат матча 1/8 финала ЧМ-2022 5 декабря 2022 года

Сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграли сборные Японии и Хорватии. Команды встретились на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток главного арбитра матча Исмаила Эльфата прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече. Случилось это на 44-й минуте после розыгрыша углового. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, которую успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отличился ударом головой Иван Перишич.

Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич. В основное время команды выявить победителя не сумели, и матч перешёл в овертаймы.

Однако в следующие 30 минут ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы выйти вперёд. Оба дополнительных тайма завершились без голов. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1. Голкипер «шашечных» Доминик Ливакович сумел отразить три удара футболистов сборной Японии.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
05 декабря 2022, понедельник. 18:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
1 : 3
Хорватия
1:0 Маэда – 43'   1:1 Перишич – 55'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022