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Мурат Якин: Швейцария не будет составлять конкретный план под Криштиану Роналду

Мурат Якин: Швейцария не будет составлять конкретный план под Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Португалии.

«Всё готово, все игроки в хорошей форме, все травмы вылечены. Это возможность войти в историю. Мы сильны и с нетерпением ждём этого матча. Ожидания от сборной Швейцарии растут с каждым днём.

Мы подготовлены к предстощей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле», — приводит слова Якина Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Португалия — Швейцария состоится завтра, 6 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск.

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