Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Пари НН» Сулейманов: моя мечта — это «Челси». Буду стремиться туда

Форвард «Пари НН» Сулейманов: моя мечта — это «Челси». Буду стремиться туда
Комментарии

Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, что хотел бы в будущем перейти в лондонский «Челси», потому что является болельщиком английского клуба.

«Сложная ситуация с Европой не будет длиться вечно. Где бы я хотел оказаться? Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются. Моя мечта – это «Челси». Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда.

Мне тяжело на душе от того, что происходит с «Челси» после ухода Романа Абрамовича. Мне хочется, чтобы «Челси» выигрывал. Надеюсь, всё наладится и они станут чемпионами», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

В 16 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Сулейманов забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.

Новость по теме
Форвард «Пари НН» Сулейманов: в драке игроков «Зенита» и «Спартака» болел за Николсона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022