Форвард «Пари НН» Сулейманов: моя мечта — это «Челси». Буду стремиться туда

Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, что хотел бы в будущем перейти в лондонский «Челси», потому что является болельщиком английского клуба.



«Сложная ситуация с Европой не будет длиться вечно. Где бы я хотел оказаться? Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются. Моя мечта – это «Челси». Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда.



Мне тяжело на душе от того, что происходит с «Челси» после ухода Романа Абрамовича. Мне хочется, чтобы «Челси» выигрывал. Надеюсь, всё наладится и они станут чемпионами», — приводит слова Сулейманова Metaratings.



В 16 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Сулейманов забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.