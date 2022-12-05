Форвард «Пари НН» Сулейманов: моя мечта — это «Челси». Буду стремиться туда
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, что хотел бы в будущем перейти в лондонский «Челси», потому что является болельщиком английского клуба.
«Сложная ситуация с Европой не будет длиться вечно. Где бы я хотел оказаться? Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются. Моя мечта – это «Челси». Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда.
Мне тяжело на душе от того, что происходит с «Челси» после ухода Романа Абрамовича. Мне хочется, чтобы «Челси» выигрывал. Надеюсь, всё наладится и они станут чемпионами», — приводит слова Сулейманова Metaratings.
В 16 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Сулейманов забил семь голов и стал автором одной результативной передачи.
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