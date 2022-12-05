Газзаев: игроки Японии ужасно исполнили свои удары в серии пенальти — так бить нельзя

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Хорватии и Японии, который завершился победой хорватов в серии пенальти (3:1), высказался о неудачных ударах японских футболистов с 11-метровой отметки.



«Конечно же, уровень опыта и класса игроков у хорватов выше, чем у сборной Японии. Японцы очень здорово подошли к чемпионату мира, были хорошо готовы функционально. Хорватия изначально была фаворитом в этой паре. Сложно играть, когда на тебе лежит давление, что ты должен обязательно выиграть. В сегодняшнем матче сыграл уровень мастерства сборной. Японцы ужасно исполнили свои удары с пенальти — так бить нельзя. Победила та команда, которая этого больше заслуживала. Было такое ощущение, что хорваты ждали серию послематчевых пенальти и были уверены в своей победе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.