Газзаев: игроки Японии ужасно исполнили свои удары в серии пенальти — так бить нельзя

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Хорватии и Японии, который завершился победой хорватов в серии пенальти (3:1), высказался о неудачных ударах японских футболистов с 11-метровой отметки.
«Конечно же, уровень опыта и класса игроков у хорватов выше, чем у сборной Японии. Японцы очень здорово подошли к чемпионату мира, были хорошо готовы функционально. Хорватия изначально была фаворитом в этой паре. Сложно играть, когда на тебе лежит давление, что ты должен обязательно выиграть. В сегодняшнем матче сыграл уровень мастерства сборной. Японцы ужасно исполнили свои удары с пенальти — так бить нельзя. Победила та команда, которая этого больше заслуживала. Было такое ощущение, что хорваты ждали серию послематчевых пенальти и были уверены в своей победе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 декабря 2022
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