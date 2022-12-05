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Ловрен рассказал, кто из игроков «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022

Ловрен рассказал, кто из игроков «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сообщил имена футболистов санкт-петербургского клуба, которые поздравили его с победой хорватской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со сборной Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Многие ребята из «Зенита» написали мне и поздравили с победой! Кто? Малком и Мостовой точно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 национальная команда Хорватии сыграет с победителем противостояния Бразилия — Южная Корея. Встреча команд состоится 9 декабря. Финальный матч международного турнира в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, одержавшая победу на ЧМ-2018 в России.

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