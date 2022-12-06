Дешам и Варан обратились к игрокам Франции в перерыве матча с Польшей. Они были недовольны

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и защитник команды Рафаэль Варан остались недовольны игрой команды в первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1). В перерыве, когда Франция вела со счётом 1:0, они обратились к игрокам. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, Дешам был очень недоволен тем, что он увидел в первом тайме. Французский тренер хотел больше движений со стороны игроков и чувствовал, что команда ведёт себя как любители. В частности, он указал на Антуана Гризманна, попросив того не просить мяч во всех частях поля, а работать лучше на правой стороне обороны при потере мяча, иначе это оставляло Жюля Кунде в численном меньшинстве.
После этого к игрокам обратился Варан.
«Мы находимся в 1/8 финала чемпионата мира, мы живём мечтой, но эта мечта может закончиться в любой момент, если мы будем продолжать в том же духе», — сказал Варан.
Сборная Франции обыграла Польшу 3:1 и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Англией.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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