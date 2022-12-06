Мадридский «Реал» предложил € 60 млн за 16-летнего бразильца Эндрика

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании нападающего «Палмейраса» Эндрика. Стороны провели переговоры, на которых испанский клуб предложил за 16-летнего бразильца € 60 млн, включая бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, переговоры между сторонами продолжаются. Подписать Эндрика хотят и «Челси» с «ПСЖ», они остаются в гонке. С «Барселоной» «Палмейрас» не ведёт конкретных переговоров.

Эндрик сможет стать футболистом европейского клуба лишь летом 2024 года, когда ему исполнится 18. Ранее сообщалось, что «Реал» настолько сильно хочет видеть в своём составе бразильца, что готов в 2024-м отказаться от подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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