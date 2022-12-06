Человек, похожий на Самуэля Это'О, подрался в Катаре. Он ударил болельщика ногой по лицу

В Сети стало резонансным видео потасовки после одного из матчей ЧМ-2022 в Катаре. Авторы ролика утверждают, что участником драки стал бывший нападающий «Анжи», «Челси», «Барселоны», «Интера», президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О.

По сведениям источника, Это'О был достаточно позитивен и доброжелателен — он фотографировался с болельщиками. Далее к нему подошёл ещё один болельщик, назойливо снимавший его на камеру. Пара обменялась несколькими фразами, после чего камерунец стремительно налетел на мужчину с камерой и стал его толкать.

В потасовку вмешались прохожие, которые пытались развести конфликтующих «по разным углам». Мужчина с камерой уронил что-то на землю и нагнулся, чтобы поднять свою вещь, — в этот момент человек, похожий на Это'О, разбежался и ударил ногой ему по голове.

Человек, похожий на Самуэля Это'О, подрался на ЧМ в Катаре

Отмечается, что репортёры сразу же поинтересовались у человека, похожего на Это'О, что произошло, однако он был «не в себе от ярости», поэтому не ответил.