Уникальное достижение Бразилии и первая серия пенальти. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира в Катаре состоялся очередной игровой день. По его итогам была сформирована ещё одна четвертьфинальная пара.

Вратарь затащил хорватов в 1/4 финала

В первом матче хорваты встречались с японцами. На групповом этапе азиатская сборная обыграла и Германию, и Испанию — оба матча завершились со счётом 2:1. Но сотворить ещё один подвиг японским футболистам не удалось. Они открыли счёт в конце первого тайма, однако хорваты отыгрались спустя 10 минут после перерыва. Защитник «Зенита» Деян Ловрен отметился результативным пасом — именно его навес замкнул головой Иван Перишич.

Больше голов ни в основное, ни в дополнительное время зрители не увидели, и всё решилось в серии пенальти (первой на этом турнире). И здесь превосходно себя показал вратарь Доминик Ливакович, отразивший три удара из четырёх. Хорваты, в свою очередь, реализовали три попытки из четырёх. Команда Златко Далича прошла в четвертьфинал, а японцы в четвёртый раз в истории проиграли в первом раунде плей-офф.

Доминик Ливакович — главный герой Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бразилия уничтожила Южную Корею за один тайм

У бразильской команды не возникло сложностей в матче с корейцами. Команда Тите сообразила четыре гола ещё до свистка на перерыв, после чего матч можно было заканчивать. В составе пятикратных чемпионов мира забивали Винисиус Жуниор, Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Лукас Пакета. Корейцы отыграли один мяч после перерыва благодаря шальному удару из-за пределов штрафной площади, но на большее их не хватило.

Отметим, что Неймар впервые вышел на поле после того, как пропустил две игры из-за травмы. В концовке встречи бразильцы установили уникальное достижение — выпустили на поле третьего вратаря и тем самым дали сыграть на турнире каждому из 26 футболистов в заявке. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира. В четвертьфинале бразильцев ждёт игра с хорватами.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Сегодня, 6 декабря, состоятся заключительные матчи 1/8 финала. Время — московское.

18:00. Марокко — Испания

Марокко — Испания 22:00. Португалия — Швейцария.

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