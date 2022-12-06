«Возможно, она будет на полу». Игрок Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси

Полузащитник сборной Австралии Кэмерон Девлин после игры 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной (1:2) обменялся футболками с капитаном южноамериканской сборной Лионелем Месси. Примечательно, что 24-летний футболист в этой встрече даже не появился на поле.

«Я вышел на поле и первым делом утешил своих соотечественников, а затем пожал руку Месси. Никто ничего не говорил, поэтому я просто попытался, а он ответил: «Увидимся внутри». Дальше вы знаете, что произошло. Конечно, я хотел, чтобы кто-то из парней первым получил эту возможность, но никто ею не воспользовался, поэтому я подумал: «Почему бы и нет?»

Я не знаю, будет ли она висеть у него на стене дома (у Месси есть отдельная комната в доме, где располагаются футболки всех игроков, с которыми он обменивался. — Прим. «Чемпионата») или, может быть, она будет лежать на полу в той раздевалке (намёк на историю с футболкой сборной Мексики, которая лежала на полу под ногами Месси. — Прим «Чемпионата»), но это не волновало меня. Я больше радовался тому, что получил его майку. Я был удивлён тем, что он взял мою футболку. Он определённо не знал, кто я такой, но Лео достаточно хороший и скромный парень, поэтому проявил уважение. Это, очевидно, супермило, а я не беспокоился о судьбе своей футболки», — приводит слова Девлина Goal.

Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии. Видеоролик: