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«Ливерпуль» готов подписать 19-летнего Силву. «Бенфика» просит за Антониу € 60 млн

«Ливерпуль» готов подписать 19-летнего Силву. «Бенфика» просит за Антониу € 60 млн
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального защитника «Бенфики» Антониу Силвы. Об этом сообщает A Bola. По сведениям источника, лиссабонский клуб оценивает 19-летнего футболиста в € 60 млн.

Сообщается, что «Ливерпуль» может быть заинтересован в скорейшем переходе Силвы из-за того, что команда Юргена Клоппа испытывает проблемы с футболистами защитной линии. Многие из игроков «Ливерпуля» травмированы, и этот фактор может ускорить переход португальского вундеркинда в новую команду.

Сейчас Силва находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Он провёл полностью один матч – с Южной Кореей (1:2). Сегодня, 6 декабря, португальцы сыграют со Швейцарией в 1/8 финала.

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