Килиану Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) оформил дубль, достиг отметки в 250 забитых мячей. Об этом сообщает портал Opta.



Матч с поляками стал для француза 360-м в профессиональной карьере. Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше для покорения этой отметки, чем португальскому форварду Криштиану Роналду (510), и на 19 игр меньше, чем аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси (379).



Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, на его счету пять мячей в четырёх матчах.

23-летний француз стал первым игроком, который забил восемь голов на чемпионатах мира до достижения 24 лет.

В четвертьфинале турнира действующие чемпионы мира сыграют с командой Англии.

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