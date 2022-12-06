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Килиану Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

Килиану Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) оформил дубль, достиг отметки в 250 забитых мячей. Об этом сообщает портал Opta.

Матч с поляками стал для француза 360-м в профессиональной карьере. Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше для покорения этой отметки, чем португальскому форварду Криштиану Роналду (510), и на 19 игр меньше, чем аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси (379).

Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, на его счету пять мячей в четырёх матчах.

23-летний француз стал первым игроком, который забил восемь голов на чемпионатах мира до достижения 24 лет.

В четвертьфинале турнира действующие чемпионы мира сыграют с командой Англии.

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