Аршавин оценил идею Алаева о послематчевых интервью для судей РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил идею давать российским судьям послематчевые интервью.

«Думаю, после хороших матчей судьи будут готовы давать интервью. Но когда они будут понимать, что совершили ошибки, возникнут проблемы. Пограничный вопрос», — цитирует Аршавина Sport24.

Чемпионат России по футболу ушёл на зимнюю паузу. Следующие матчи в турнире пройдут в начале марта 2023 года. «Зенит» перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. «Зенит» по итогам 17 туров набрал 42 очка. «Спартак» занимает второе место, в активе красно-белых 36 набранных очков.

Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его. Видеоролик: