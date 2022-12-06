Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса по количеству игр за сборную Испании на ЧМ
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Испании Серхио Бускетс повторил достижения своих соотечественников — голкипера Икера Касильяса и защитника Серхио Бускетса.
Серхио Бускетс в игре с Марокко в 1/8 финала чемпионата мира проводит свой 17-й матч на мировом первенстве – он повторил рекорд испанской национальной команды. По 17 матчей на чемпионате мира за Испанию провели Серхио Рамос и Икер Касильяс.
Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
Партнерский контент