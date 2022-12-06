Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса по количеству игр за сборную Испании на ЧМ

Полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Испании Серхио Бускетс повторил достижения своих соотечественников — голкипера Икера Касильяса и защитника Серхио Бускетса.

Серхио Бускетс в игре с Марокко в 1/8 финала чемпионата мира проводит свой 17-й матч на мировом первенстве – он повторил рекорд испанской национальной команды. По 17 матчей на чемпионате мира за Испанию провели Серхио Рамос и Икер Касильяс.

Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.