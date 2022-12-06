Галлас: никто не пугает меня в нынешней сборной Англии, кроме одного игрока

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас высказался о предстоящей встрече французской команды с Англией в 1/4 финала чемпионата мира — 2022.



«Никто не пугает меня в этой сборной Англии, кроме одного игрока. Деклан Райс находится в сборной Англии, и никто на самом деле не говорит о нём, а он невероятен. Он выполняет аналогичную работу в «Вест Хэме», и я не понимаю, почему он всё ещё там. Я давно не видел такого полузащитника — Райс сильный, мощный и техничный футболист», — приводит слова Галласа Goal.com со ссылкой на Genting Casino.



Матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. В 1/8 финала турнира сборная Англии обыграла Сенегал со счётом 3:0, а французская национальная команда одержала победу в игре со сборной Польши (3:1).