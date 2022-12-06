Луис Энрике: пенальти — это полностью моя ответственность

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).
«Футбол – прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче, хоть нам и хотелось создавать больше. Это дорого нам стоило. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой.
Пенальти – это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трёх игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвёртого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Боно классно играет на пенальти, и сегодня он был великолепен», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.
- 6 декабря 2022
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