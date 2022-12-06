Роналду эмоционально поздравил Пепе и Рамуша с забитыми голами

Сегодня, 6 декабря, проходит матч в рамках 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. На момент написания этой новости счёт в игре открыт, забито два гола. Португальцы дважды отправили мяч в сетку ворот соперника.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду, который остался в запасе на эту игру, поздравил обоих партнёров, которые забивали голы. На 17-й минуте форвард подбежал к Гонсалу Рамушу вместе с другими игроками, которые находились на скамейке запасных, а в случае с голом Пепе, который отличился после подачи углового, подбежал к защитнику и эмоционально отпраздновал с ним взятие ворот.

Роналду поздравляет Пепе Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ранее главный тренер португальцев Фернанду Сантуш объяснил, почему решил оставить Роналду в запасе.