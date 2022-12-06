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Сборная Португалии разгромила швейцарцев и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Португалии разгромила швейцарцев и вышла в четвертьфинал ЧМ
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 1/8 финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.

Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 92-й минуте Рафаэл Леау забил шестой гол команды.

Раннее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).

Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
06 декабря 2022, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
6 : 1
Швейцария
1:0 Рамуш – 17'   2:0 Пепе – 33'   3:0 Рамуш – 51'   4:0 Геррейру – 55'   4:1 Аканджи – 58'   5:1 Рамуш – 67'   6:1 Леау – 90+2'
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