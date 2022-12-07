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Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в «Аль-Насср»

Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в «Аль-Насср»
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг переход в «Аль-Насср» после матча со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Перехожу ли я в «Аль-Насср»? Нет, это неправда», – приводит слова Роналду Record.

Ранее сообщалось, что контракт португальца будет подписан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработал бы около € 500 млн.

Криштиану Роналду вышел на замену в матче со Швейцарией на 73-й минуте встречи. Этот матч стал для Роналду 21-м на мундиалях. По этому показателю форвард сравнялся с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед», бывший клуб Роналду, расторг с ним контракт после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану.

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