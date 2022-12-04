Пиняев: Смолов — идол в плане правильного общения

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что в медийном плане равняется на форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова.
«В этом плане всегда отмечаю Фёдора Михайловича Смолова, который очень правильно общается. Он очень хорошо знает и иностранный язык. Если Месси для меня идол, как футболист, то, наверное, Смолов — идол в плане правильного общения и образования.
Не могу сказать, что мы с ним друзья. Мы общаемся, когда видимся, есть общие темы для общения», — сказал Пиняев в интервью клубной пресс-службе.
Пиняев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги участвовал в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В играх Кубка России он выходил на поле четыре раза, забил один гол и сделал один ассист.
- 4 декабря 2022
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