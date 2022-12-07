«Реал» близок к приобретению 16-летнего бразильца Эндрика за € 70 млн

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сумма сделки между клубами составит около € 70 млн. Личный контракт с 16-летним игроком уже согласован, стороны занимаются оформлением документов. Планируется, что переход будет завершён в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что Эндриком интересовались другие европейские топ-клубы. Сообщалось об интересе «Челси» и «ПСЖ».

Отметим, Эндрик сможет стать футболистом европейского клуба лишь летом 2024 года, когда ему исполнится 18. Ранее сообщалось, что «Реал» настолько сильно хочет видеть в своём составе бразильца, что готов в 2024-м отказаться от подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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