Видео: марокканцы празднуют победу над Испанией в испанских городах
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Болельщики сборной Марокко по футболу эмоционально отпраздновали выход своей национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира — 2022. Марокканцы заполонили улицы Испании — они радовались, обнимались, кричали и жгли пиротехнику. Напомним, в матче 1/8 финала сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию — одного из фаворитов мундиаля. Исход матча решался в серии пенальти, где сильнее и удачливее оказались марокканцы (0:0, 3:0 — по пенальти).
Марокканцы празднуют победу над Испанией в испанских городах:
Ролики с радостью фанатов сборной Марокко стали вирусными в социальных сетях.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией:
Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
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