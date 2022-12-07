Какая драма у сборной Испании и Криштиану Роналду! Что творится на ЧМ-2022

Марафон из матчей на чемпионате мира — 2022 наконец подобрался к паузе. Сегодня и завтра матчей не будет, но накануне, 6 декабря, было очень жарко, ведь в Катаре проходили заключительные матчи 1/8 финала. Ниже — краткое содержание вчерашних событий.

Испанцы разочаровали и вылетели от аутсайдера

Для многих выход Марокко из группы уже стал сюрпризом, но команда на этом не остановилась. Последняя африканская сборная на чемпионате мира не просто сдержала испанцев, но и достойно отвечала им своими атаками.

Голов команды так и не забили, поэтому перешли к серии пенальти — а там уже Испания разочаровала. Звёздные футболисты били неуверенно, чем и воспользовался вратарь Боно, сделавший два сейва. Итог: 3:0 в пользу Марокко в серии и сенсационный выход команды в четвертьфинал. Ну а у испанцев — драматичный вылет, которого мало кто ожидал.

Португалия шокировала. А у Роналду личная драма

В матче Португалии и Швейцарии можно было ожидать не меньше борьбы, чем в игре Испании и Марокко. Но всё сложилось совершенно иначе. Португальцы размазали соперника, забив шесть голов и пропустив всего один, а главным героем стал 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик. Пока это главный разгром в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Даже Бразилия себе такого не позволяла!

Несмотря на громкий успех Португалии, основное внимание традиционно пришлось на Криштиану Роналду. Главная звезда сборной неожиданно остался в запасе и со скамейки был вынужден смотреть на голы вышедшего вместо неё Рамуша и остальных партнёров. Для Криштиану это явно личная драма: он выпал из основного состава Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года (тогда, кстати, соперником тоже была Швейцария). Так прервалась серия из 31 матча на чемпионатах мира и Европы, в которых Роналду играл с первых минут.

В итоге Роналду всё же вышел на поле, но забить не смог. А после финального свистка поспешил удалиться с поля, не особо скрывая разочарование.

Криштиану Роналду на скамейке запасных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновлённая сетка плей-офф ЧМ-2022

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