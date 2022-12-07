Бруну Фернандеш оценил игру Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оценил выступление молодого португальского нападающего Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (6:1).

«Для него это был обычный вечер на работе. Он нападающий, поэтому должен забивать (смеётся). Я шучу! Он очень молод, и это была его первая игра в стартовом составе на чемпионата мира. Он забил три гола, сделал одну результативную передачу и отлично потрудился. Это фантастически. Все рады за него. Рамуш заслужил это, потому что он упорно работал, чтобы получить свой шанс. Гонсалу был важен для сборной Португалии до этого матча и будет важен в следующих играх. В нашей команде важен каждый», — приводит слова Фернандеша TV2.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч с командой Швейцарии. Вместо него на поле вышел Рамуш, который оформил хет-трик в этой встрече. В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко, ранее одолевшей Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).