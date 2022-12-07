16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» после прибытия в Мадрид

16-летний бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик подпишет контракт с мадридским «Реалом» после того, как прилетит в столицу Испании. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, соглашение с форвардом нуждается лишь в официальном оформлении, для чего Эндрик с отцом посетят Мадрид в ближайшие дни. Ожидается, что встреча закончится или подписанием контракта, или принципиальным соглашением о переходе.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Палмейрасу» € 60 млн, а сумма всей сделки составит порядка € 72 млн. При этом Эндрик сможет присоединиться к мадридскому клубу только в 2024 году, когда футболисту исполнится 18 лет.

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