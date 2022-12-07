Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Роналду? Он ушёл, и всё это теперь в прошлом. Сейчас мы смотрим вперёд, мы смотрим в будущее», — приводит слова тен Хага с пресс-конференции The Sun.

Напомним, в своём скандальном интервью 37-летний португальский нападающий раскритиковал главного тренера «красных дьяволов», заявив, что не уважает нидерландского специалиста, потому что тен Хаг не уважает футболиста.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Футболист находится в статусе свободного агента и ожидает предложений от европейских топ-клубов.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду