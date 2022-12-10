Марокко — Португалия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 10 декабря, пройдёт игра сборных Марокко и Португалии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Прямая трансляция начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Ранее сборная Марокко выбила из турнира национальную команду Испании. Команды дошли до серии послематчевых пенальти. Марокканские футболисты оказались успешнее (0:0, 3:0 — по пенальти).
Португальская сборная в 1/8 финала чемпионата мира разгромила Швейцарию. Подопечные Фернанду Сантуша одержали победу со счётом 6:1.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 10 декабря 2022
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