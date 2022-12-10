Англия — Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют команды Англии и Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Франция.



Английская национальная команда в 1/8 финала разгромила сборную Сенегала. Противостояние команды Гарета Саутгейта с подопечными Алиу Сиссе завершилось со счётом 3:0.



Сборная Франции на прошлой стадии чемпионата мира в Катаре играла с польской национальной командой. Встреча завершилась уверенной победой французских игроков (3:1).



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.