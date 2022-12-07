Аршавин: «Спартак» поверил в себя и уже не так боится «Зенит», как год-два назад

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал прогресс московского «Спартака» в текущем сезоне.
«Может ли «Спартак» побороться с «Зенитом»? Он и борется, разница всего шесть очков. С безнадёжных 0:4 в Суперкубке «Спартак» добивается счёта 0:0 в Кубке. И на этот матч красно-белые приезжали командой, которая может побороться. А когда они ехали на Суперкубок, все понимали, что там без шансов, и вопрос [только] в том, сколько «Зенит» забьёт.
Для меня это удивительно, но ситуация изменилась. И изменилась после кубковой игры, когда «Спартак» победил 3:0, и на этом моральном подъёме произошёл перелом. Команда поверила в себя и уже не так боится «Зенит», как год-два назад», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. «Спартак» располагается на второй строчке с 36 очками.
- 7 декабря 2022
-
21:35
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:11
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:25
-
20:10
-
19:57
-
19:54
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:54
-
18:33
-
18:27
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:32