Аршавин: «Спартак» поверил в себя и уже не так боится «Зенит», как год-два назад

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал прогресс московского «Спартака» в текущем сезоне.



«Может ли «Спартак» побороться с «Зенитом»? Он и борется, разница всего шесть очков. С безнадёжных 0:4 в Суперкубке «Спартак» добивается счёта 0:0 в Кубке. И на этот матч красно-белые приезжали командой, которая может побороться. А когда они ехали на Суперкубок, все понимали, что там без шансов, и вопрос [только] в том, сколько «Зенит» забьёт.



Для меня это удивительно, но ситуация изменилась. И изменилась после кубковой игры, когда «Спартак» победил 3:0, и на этом моральном подъёме произошёл перелом. Команда поверила в себя и уже не так боится «Зенит», как год-два назад», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».



Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. «Спартак» располагается на второй строчке с 36 очками.