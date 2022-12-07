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Семшов: сказанное об «МЮ» отражается на положении Роналду в сборной Португалии

Семшов: сказанное об «МЮ» отражается на положении Роналду в сборной Португалии
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал ситуацию с форвардом Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Мы видели, что и без Роналду сборная Португалии неплохо играет. А Роналду после разрыва с «Манчестер Юнайтед» не в лучшем психологическом состоянии. Видно, как партнёры к нему не то что охладели, а немножко недопонимают, что произошло, почему он именно так порвал с «МЮ». А то, какими глазами на тебя смотрят партнёры — это важно. Это люди, от которых ты зависишь, которые создают тебе моменты, помогают тебе забить голы, делают твоё имя…

И когда они слышат, что и как ты говоришь о своих партнёрах, пусть и по другой команде, их отношение к тебе не может не меняться. Так что всё сказанное Роналду об «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии», — приводит слова Семшова «КП Спорт».

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