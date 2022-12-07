Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филиппинский мигрант погиб в результате несчастного случая во время ЧМ-2022 в Катаре

Филиппинский мигрант погиб в результате несчастного случая во время ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

В Катаре во время группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в результате несчастного случая скончался рабочий, сообщает The Athletic.

Инцидент произошёл недалеко от курорта, который был перепрофилирован под тренировочную базу. Сообщается, что рабочий был филиппинским мигрантом, он погиб в результате несчастного случая, соскользнув с пандуса в бетон, идя рядом с вилочным погрузчиком.

«ФИФА глубоко опечалена этой трагедией, наши мысли с семьёй рабочего. Как только ФИФА стало известно об инциденте, мы связались с местными властями, чтобы запросить более подробную информацию. ФИФА сможет дать дополнительные комментарии после того, как соответствующие процессы, связанные с гибелью работника, будут завершены», — говорится в заявлении ФИФА.

«Если расследование придёт к выводу, что протоколы безопасности не соблюдались, компания будет подвергнута судебному преследованию и суровым финансовым санкциям. Компенсация выплачивается через Фонд поддержки и страхования работников, если работник получил травму или скончался в результате несчастного случая на работе, или когда работодатель не смог выплачивать зарплату», — отметил представитель правительства Катара.

Болельщики Аргентины из Индии рушат главный стереотип ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022