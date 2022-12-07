Сестра Роналду: один процент лицемеров, закройте свои рты

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, обратилась к тем, кто часто критикует его брат.
«Вперёд! В матче со Швейцарией Роналду не играл – хорошо, что он отдохнул и дал другим поучаствовать в этом событии. Пришло время настраиваться на следующую игру.
Я лишь хочу обратиться к одному проценту ничтожных лицемеров: закройте свои рты и не плевать в тарелку, из которой они едят. Поддерживайте сборную вне зависимости от игроков, которые за неё выступают. Уважайте ее и уважайте Роналду», – написала Элма в своей социальной сети.
Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 7 декабря 2022
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